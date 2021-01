Shaperion, tätig in den Bereichen berufliche Neuorientierung, Newplacement und Outplacement, hat sich dem Konzept des «Agile Leadership» verschrieben. Die Experten von Shaperion beraten und begleiten Firmen und Führungskräfte auf der Stufe Senior oder C-Level im Trennungsmanagement sowie in der Entwicklung einer neuen Führungskultur. Die Kunden profitieren «von breiter Führungserfahrung in den Bereichen Marketing, HR und Banking», heisst es in einer Mitteilung.

Schläfle Trittibach wurde mit der Konzeption und Umsetzung der Kommunikationskampagne beauftragt. Für das komplexe Thema der «Agile Leadership» kommuniziert das Unternehmen laut Mitteilung mit «einer wohltuenden Einfachheit» und bringt es so «verständlich und schnell auf den Punkt». Die Zielgruppen der Führungspersonen und Unternehmen werden auf verschiedenen Kanälen angesprochen. Die Kampagne ist in ausgewählten Printtiteln und in den sozialen Netzwerken zu sehen.

Verantwortlich bei Shaperion: Sandra Schnyder (VR & Geschäftsführerin); verantwortlich bei Schläfle Trittibach: Marcel Schläfle, Christoph Trittibach (Creative Direction). (pd/cbe)