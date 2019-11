Wunderman Thompson: Silber Effie für «Make Your Wish»

Als Pionierin in Sachen künstlicher Intelligenz wollte Microsoft die positiven Eigenschaften von KI ins Zentrum rücken, wie es in einer Mitteilung heisst. Diese Herausforderung habe Wunderman offensichtlich effizient gelöst. Die Idee zu «Make Your Wish» stamme von Wunderman Thompson in Zürich und wurde gemeinsam mit dem Office in München zu einer grossen Marketing-Initiative ausgearbeitet und in Deutschland gestartet. Die Kampagne lege die Power von KI in die Hände der Menschen, um damit die Welt zu verbessern. Für das Projekt arbeitete die Agentur eng mit Microsoft zusammen.

Die «Make Your Wish»-Kampagne forderte die Menschen dazu auf, ihre KI-Wünsche und Visionen für eine bessere Gesellschaft einzureichen. Dabei sollte der Mensch im Zentrum der technologischen Entwicklung stehen. Die Künstliche Intelligenz sollte die Fähigkeiten von Menschen erweitern und nicht ersetzen. Und dabei ethischen Gesichtspunkten entsprechen.

Die besten Ideen werden mit hochspezialisierten Experten in die Tat umgesetzt. Innerhalb von sechs Monaten wurden hundert KI-Wünsche akquiriert – zwölf davon befinden sich in der Umsetzung. Realisiert werden beispielsweise eine optimierte Ressourcensteuerung für Landwirte oder eine Anwendung, mit deren Hilfe das Schlaganfallrisiko von Millionen von Menschen minimiert werden kann. Aufgrund des grossen Erfolges der Kampagne wurde «Make Your Wish» auch in gesamten Mittleren Osten, Südafrika und Indien gelauncht.

Der Effie Award Germany 2019 fand am 14. November statt. Die Gewinner sind hier einzusehen. (pd/lol)