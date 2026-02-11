Havas Schweiz hat für Canal+ Schweiz die Kampagne «La Chute» entwickelt. Das französische Wort «chute» bedeutet sowohl Sturz als auch Schlusswendung und verbindet damit Skistürze auf Schweizer Pisten mit dramatischen Plot-Wendungen in Serien und Filmen, wie es in einer Mitteilung heisst.
Bei Canal+ ist eine Schlusswendung nach eigenen Angaben nie belanglos, sondern episch, dramatisch und entscheidend. Mit «La Chute» greift Canal+ Schweiz diesen erzählerischen Code auf und verankert ihn in einem lokalen Insight: In der Schweiz ist der Winter auch die Saison der Stürze auf den Pisten. Die Kampagne setzt auf Momente der Spannung, des Umschwungs und des Nervenkitzels.
Die Kampagne läuft seit Februar über Social Media, digitale Plattformen und Videoformate. Ergänzend kommt Digital-Out-of-Home in ausgewählten Schweizer Skigebieten zum Einsatz. Diese strategische Entscheidung erlaubt es Canal+ Schweiz, seinem Publikum dort zu begegnen, wo es den Winter erlebt. (pd/cbe)
Credits
Verantwortlich bei Canal+ Schweiz: Sophie Hedouin (CEO), Gautier Huppe (Head of Marketing, PR and Brand), Kelly Praz (Social Media Specialist); verantwortlich bei Havas Schweiz: Gabriel Mauron (CCO), Emilie D'Amico (Associate Creative Director), Simeon Brandner (Creative Producer), Léo Bonhomme (Art Director), Baptiste Blanchard (Senior Account Manager), Marie Court (Junior project Manager), Yvonne Hefti (Media Client Service Director), Alexandre Cahagne (Media Digital Consultant), Florian Barrio (Media Channel Expertise Consultant).