Publiziert am 11.02.2026

Havas Schweiz hat für Canal+ Schweiz die Kampagne «La Chute» entwickelt. Das französische Wort «chute» bedeutet sowohl Sturz als auch Schlusswendung und verbindet damit Skistürze auf Schweizer Pisten mit dramatischen Plot-Wendungen in Serien und Filmen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Bei Canal+ ist eine Schlusswendung nach eigenen Angaben nie belanglos, sondern episch, dramatisch und entscheidend. Mit «La Chute» greift Canal+ Schweiz diesen erzählerischen Code auf und verankert ihn in einem lokalen Insight: In der Schweiz ist der Winter auch die Saison der Stürze auf den Pisten. Die Kampagne setzt auf Momente der Spannung, des Umschwungs und des Nervenkitzels.

Die Kampagne läuft seit Februar über Social Media, digitale Plattformen und Videoformate. Ergänzend kommt Digital-Out-of-Home in ausgewählten Schweizer Skigebieten zum Einsatz. Diese strategische Entscheidung erlaubt es Canal+ Schweiz, seinem Publikum dort zu begegnen, wo es den Winter erlebt. (pd/cbe)