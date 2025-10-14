Publiziert am 14.10.2025

AutoScout24 ermöglicht es mit der Plattform «AutoScout24 Direct» Privatpersonen ihr Fahrzeuge direkt an Händler zu verkaufen. Eine aktuelle Werbekampagne für das neue Angebot zeigt real gefilmte Verkäuferinnen und Verkäufer, während die Szenen mit den Händlern komplett mit verschiedenen künstlichen Intelligenz-Programmen erstellt wurden. Verantwortlich für diese Kampagne, wie auch für jene des Schwesterportals ImmoScout24, ist die Agentur Freundliche Grüsse, wie sie in einer Medienmitteilung schreibt.

ImmoScout24 fokussiert auf die Vielfalt individueller Wohnträume. Die Frage: Was, wenn dein nächstes Zuhause genau zu deinem aktuellen Lebensabschnitt passt? Die Antwort liefern vier Videos, die unterschiedliche Wohnsituationen zeigen: von der Altbauwohnung mit Badewanne bis zum Neubau mit Garten. Die Personen wurden real gefilmt, die Hintergründe wie Wohnungen, Fassaden und Gärten wurden vollständig am Computer generiert. Die Aufnahmen entstanden vor grossen Bildschirmwänden, die eine flexible Hintergrundgestaltung erlauben.

Bei beiden Produktionen wurde künstliche Intelligenz von Anfang an im kreativen Prozess eingesetzt. Dies umfasst verschiedene Spezialprogramme: Midjourney zur Gestaltung von visuellen Welten und Einrichtungsdesigns, Nano Banana und Seedream für Bildbearbeitung und Feinarbeiten, Topaz zur Bildvergrösserung, Wan AI für Kamerabewegungen, Kling AI für computergenerierte Bühnenbilder, Veo 3 für die Nachbildung menschlicher Bewegungen sowie ElevenLabs zur Erzeugung von Sprecherstimmen.

Die Kampagnen wurden vollständig digital geplant und realisiert. Dabei sind über 500 einzelne Werbemittel entstanden, die auf Kanäle wie soziale Medien, YouTube, automatisierte Videoausspielung und digitale Werbeflächen zugeschnitten sind.

«Für uns ist KI kein reiner Trend, sondern ein strategisches Werkzeug, um Kommunikation schneller, flexibler und relevanter zu gestalten», wird Sarah Safri, Group Marketing Director bei SMG, in der Medienmitteilung zitiert. (pd/nil)