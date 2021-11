Anlegen bleibt einfach. Aufgrund von positiven Ergebnissen hat PostFinance ihre Kampagne «Anlegen leicht gemacht.» dieses Jahr bereits zum zweiten Mal eingesetzt. Mit gewohnt farbenfrohen Sujets, verspielten Headlines und entspannenden Kurzspots wurden die diversen Anlageprodukte in Szene gesetzt. Ziel war es weiterhin, PostFinance als Finanzdienstleisterin mit leicht zugänglichen Angeboten in den Köpfen der Schweizerinnen und Schweizer zu verankern und dabei jedes Bedürfnis abzudecken.

Zu den Produkten gehören: E-Vermögensverwaltung, Fondsberatung Basis, Anlageberatung Plus, Vorsorgefonds, Selfservice Fonds, E-Trading.

Die nationale Kampagne war über mehrere Wochen in TV-Spots, als SRF Meteo-Sponsoring, auf OOH- und DOOH-Flächen, auf Anzeigen, in Online-Massnahmen sowie in den PostFinance-Filialen zu sehen.

Die nationale Kampagne war über mehrere Wochen in TV-Spots, als SRF Meteo-Sponsoring, auf OOH- und DOOH-Flächen, auf Anzeigen, in Online-Massnahmen sowie in den PostFinance-Filialen zu sehen.