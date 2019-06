Die GVB hat in den letzten zehn Jahren eine Verdoppelung der durchschnittlichen Schadenssumme bei Feuerschäden festgestellt – oft ausgelöst durch unvorsichtiges Verhalten. Deshalb stehe der Umgang mit kleinen Flammen wie Grillglut, Kerzen oder Zigaretten im Zentrum der aktuellen Jahreskampagne. Sie habe das Ziel, Brände zu verhindern und erfülle den gesetzlichen Präventionsauftrag der Gebäudeversicherung Bern (GVB) gegenüber der Bevölkerung des Kantons Bern, heisst es in einer Mitteilung.







Alle Massnahmen der multimedialen Kampagne führen auf eine Landingpage mit Tipps und Facts sowie einem Shop für Präventionsprodukte wie Feuerlöscher, Rauchmelder oder Löschdecken.

Die Gefahren unterschätzter Flammen würden über eine Welt aus Stroh dramatisiert: So leicht entflammbar seien Wohnungen und Gebäude. Eine tragende Rolle in allen Massnahmen nehme der Airedale-Terrier Benno ein. Der langjährige Markenbotschafter der GVB beschütze als treuer Begleiter sein etwas leichtsinniges Herrchen in verschiedenen brenzligen Szenen.

In flagranti communication ist verantwortlich für Konzept, Strategie und Realisation der Präventionskampagne. Die Bewegtbild-Spots wurden zusammen mit der Filmproduktion Boutiq realisiert.

Verantwortlich bei GVB: Tina Balmer (Leiterin Kommunikation), Daniel Hofer (Fachspezialist Kommunikation); verantwortlich bei In Flagranti Communication: Lorenz Schmid (Managing Director), Nicolas Engel (Senior Client Consultant), Luigi Del Medico (Creative Director), Sarah Rüegger (Copywriter), Ivan Ljubas (Graphic Designer), Pascal Sollberger (Mediamatiker), Tim Glatthard (Multimedia Producer), Jan Leibacher (Multimedia Producer), Matthias Graf (Head of Digital Marketing), Marc Schneider, Denise Flury (Project Manager); verantwortlich bei Boutiq Films: Mike Huber (Director), Chantal Gugger (Producer), Tim Lüdin (Kamera), Noë Flum (Fotografie).







(pd/log)