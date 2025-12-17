Publiziert am 17.12.2025

Die Kampagne stammt von Ruf Lanz in Zusammenarbeit mit der Filmproduktion Stories teilen sie gemeinsam mit. Der Film zeigt Tiere im Rentenalter, die ihr Leben geniessen: Frösche beim Aquafit, Schweine auf dem Golfplatz oder einen Gockel im späten Liebesglück. Die Botschaft: Vegetarischer Genuss bei Hiltl schenkt Tieren ein langes Leben.

Für die Umsetzung nutzte Stories ihr neu geschaffenes KI-Film-Department Stories Studios. Regisseur und Stories-Mitinhaber Tobias Fueter begründet den KI-Einsatz mit der Finanzierbarkeit, der offensichtlichen Dramatisierung und dem Tierschutz-Aspekt, da keine echten Tiere involviert werden mussten. «KI ist kein Ersatz für menschliche Ideen und Intuition, aber ein wunderbares Werkzeug für die Umsetzung», wird er zitiert.

Ruf Lanz betreut Hiltl seit 20 Jahren. Markus Ruf, Creative Director und Mitinhaber der Agentur, sieht in KI erweiterte filmische Möglichkeiten auch für kleinere Auftraggeber. Der Film wird ab 2026 in Zürcher Kinos sowie auf internationalen Plattformen in englischer Sprache und in der Schweiz auf Deutsch ausgespielt. (pd/spo)