Im Rahmen der Frühlingskampagne von Coop Bau+Hobby realisierte Cover Media einen neuen Werbespot für den nachhaltigen Schweizer Baumarkt. Im Zentrum steht der Kräuter-und Gemüsegarten mit Setzlingen und Samen nach Bio-Standard.



Von der Konzeption über die Umsetzung bis zur finalen Mischung entstand der ganze Film in den Räumen der Cover Media in der Güterstrasse in Basel, wie es in einer Mitteilung heisst. Der Stop-Motion-Film soll auf spielerische Weise Lust aufs Heimgärtnern machen und ist ab sofort im Einsatz.

Verantwortlich bei Coop Bau+Hobby: Zorica Jurkovic (Leiterin Werbung); verantwortlich bei Cover Media: Michel Zürcher (Beratung), Stefan Sommerhalder (Produktion, Regie), Roman Schnell (Konzeption, Motion Design), Baschi Thommen (Licht- und Sound Design), Michèle Bühler (Audio Engineer), Angelina Belintani (Casting, Media). (pd/cbe)