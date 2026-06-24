Publiziert am 24.06.2026

Graubünden Ferien lanciert gemeinsam mit der Agentur Wirz eine neue Kampagne für die Bergdörfer des Kantons. Im Zentrum steht die touristische Positionierung der Dörfer als Orte der Ruhe, Natur und Entschleunigung – fernab der grossen Tourismuszentren, heisst es in einer Mitteilung.

Die Kampagne verwendet bewusst überspitzte Bildmotive, um die Ruhe der Bergdörfer darzustellen, darunter eingepackte Kirchenglocken, Pferde in Filzpantoffeln oder Spechte mit Korken auf den Schnäbeln. Laut Wirz soll damit die Stille der Dörfer nicht direkt abgebildet, sondern über die Darstellung hypothetischer Massnahmen zur weiteren Ruhigstellung vermittelt werden.

Die Kampagne wird ab Juni über DOOH-Werbeflächen sowie über Onlinekanäle wie Social Media, Display Ads, Native Formate und Audiospots ausgespielt. (pd/spo)