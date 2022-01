Tabakwerbung

So könnte die Verschärfung aussehen

Am 13. Februar stimmt das Volk über die Initiative «Kinder ohne Tabak» ab. Wie die Umsetzung der Initiative aussehen könnte, liegt der SonntagsZeitung vor.

Plakate lehnen an einen Brunnen bei der Einreichung der Initiative «Ja zum Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Tabakwerbung», am Donnerstag,12. September 2019, in Bern. (Bild: Keystone/Peter Schneider)