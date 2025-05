Stuiq: So möchte Mobility Platz schaffen

Publiziert am 27.05.2025

Die Carsharing-Genossenschaft Mobility hat eine neue Imagekampagne lanciert, die auf Platzmangel in Schweizer Städten aufmerksam macht. Die Zürcher Agentur Stuiq entwickelte die Kampagne unter dem Motto «Das Leben braucht Platz. Wir geben ihn dir.»

Die Kampagne thematisiert die hohe Autodichte in der Schweiz, heisst es in einer Mitteilung. Bei rund 9 Millionen Einwohnern sind etwa 6 Millionen Fahrzeuge auf den Strassen unterwegs. Mobility positioniert Carsharing als Lösung für weniger CO2-Ausstoss und mehr Platz in den Städten. Nach Unternehmensangaben ersetzt ein Mobility-Auto durchschnittlich 18 Privatautos, in grösseren Städten sogar mehr.

Der Hauptspot inszeniert die räumliche Enge überspitzt und zeigt eingeschränkte Platzverhältnisse im Alltag. Die Umsetzung erfolgte bewusst im Vintage-Look mit wenigen Kameraeinstellungen auf einem engen Parkplatz, um sich von der üblichen Hochglanzästhetik abzuheben.

Die Kampagne wird primär im TV und auf digitalen Kanälen ausgespielt. Mobility will damit die Schweizer Bevölkerung verstärkt für Carsharing sensibilisieren und das bestehende Wachstumspotenzial nutzen. Die TV-Spots und digitalen Motion Assets produzierte Stuiq mit der hauseigenen Filmproduktion. (pd/awe)