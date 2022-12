Wie kommunizieren die Menschen heutzutage in erster Linie? Über Chatnachrichten natürlich. Diese Tatsache nutzt Basel, um die Bevölkerung zum Energiesparen zu bewegen.

«Tumbler?» –«Nein, lieber aufhängen und Energiesparen!» Oder: «Arschkalt!!!» –«HAHA, dann zieh was an!»: Mit witzigen, aber dennoch ernstgemeinten Dialogen gibt der Kanton Basel-Stadt Einblicke in den Chatverlauf von Personen, die sich zum Thema Energiesparen austauschen. Die dafür verantwortliche Agentur Eyeloveyou kommuniziert in der Energiesparkampagne für Basel-Stadt einfach und ganz nahe bei der Bevölkerung, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Diese Grundidee habe die Verantwortlichen überzeugt, weshalb die Basler den Pitch für sich entscheiden konnten.

Die Dialoge zwischen den energiebewussten Personen erklären, wie man beim Heizen, Kochen sowie Baden/Duschen Energie spart – ohne den mahnenden Zeigefinger zu heben. Verdeutlicht wird die Message mit dem simplen Claim «Basel spart Energie».

Bei der internen Kommunikation für die Verwaltung Basel-Stadt steht das Energiesparen im Büro im Fokus. In einem Video macht Regierungsrat Kaspar Sutter, Vorsteher des Departements für Wirtschaft, Soziales und Umwelt, vor, wie es geht: Den Weg zum Meeting im vierten Stock bewältigt der Regierungsrat lieber mit der Treppe statt mit dem Lift.

Übersetzung in mehrere Sprachen

Zu sehen sind die Chatnachrichten rund um den sorgsamen Umgang mit knappen Ressourcen auf Plakaten im Raum Basel, in Print-und Onlinemedien sowie auf Social Media. Ausserdem liess der Kanton die Kampagnenbotschaften in mehrere Sprachen übersetzen.

Die Energiesparkampagne von Basel-Stadt verstärkt regional die Kommunikation des Bundes. Gemäss Bundesamt für Energie ist die Versorgungslage immer noch angespannt. Deshalb ist es wichtig, dass Haushalte und Unternehmen freiwillig Strom sparen.

Verantwortlich beim Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt des Kantons Basel-Stadt: Sonja Körkel (Kommunikationsbeauftragte); verantwortlich bei Eyeloveyou: Rafael Dietschy, Christoph Merkt (Konzeption, Creative Direction), Martin Sautter, Alain Fiechter (Video & Animation), Veronica Cartillone, Eva Kern (Projektleitung, Beratung), Mike Krüll (Text). (pd/wid)