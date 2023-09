Greenpeace: So schädigt Werbung die Umwelt

Werbung beeinflusst Kaufentscheide und führt zu mehr Konsum. Das Forschungs- und Beratungsbüro Infras hat im Auftrag von Greenpeace Schweiz erstmals berechnet, wie viel CO 2 -Emissionen und Umweltbelastungen der werbebedingte Mehrkonsum in der Schweiz verursacht. Das Resultat: Bis zu 7 Prozent der Schweizer Treibhausgasemissionen (inkl. Importen) seien auf Werbung zurückzuführen, schreibt Greenpeace in einer Mitteilung. Bei der Umweltbelastung sind es bis zu 10 Prozent.

Am meisten Geld für Werbung geben in der Schweiz Migros und Coop aus. 2021 gaben die beiden Grossverteiler 385 Mio. (Coop), bzw. 241 Mio. Franken (Migros) für Supermarktwerbung aus. Inklusive Tochtergesellschaften verantworten sie 16 Prozent der werbebedingten Emissionen der Schweiz.

Werbefranken für Tierprodukte schädigen mehr

Die Studie zeigt auch: Nicht jeder Werbefranken, den Migros und Coop ausgeben, belastet das Klima und die Umwelt gleich stark. Ein Werbefranken für Tierprodukte verursacht viermal mehr Treibhausgasemissionen als ein Werbefranken für vegane Ersatzprodukte. Im Jahr 2021 bewarb die Coop-Gruppe Tierprodukte mit rund sechsmal mehr Geld als vegane Ersatzprodukte, die Migros-Gruppe mit ungefähr dreimal mehr.

«Mit Blick auf die Studienergebnisse sind ihre überproportional hohen Werbeausgaben für Tierprodukte nicht zu verantworten», sagt Barbara Wegmann, Expertin für Konsum und Werbung bei Greenpeace Schweiz (siehe auch Interview). Die Organisation fordert darum von Coop und Migros, dass sie umfassende und verbindliche Werbereglemente erlassen mit dem Ziel, einen Werbestopp für klima- und umweltschädliche Produkte zu erreichen. (pd/nil)