Die gemeinsam von The House mit Hutter Consult und Migros entwickelte Employer Branding Kampagne stellt die Systemrelevanz der Migros in den Vordergrund. Die Kampagne ist in drei Phasen gegliedert, schreibt The House in einer Mitteilung.









In einer ersten Phase werden Migros-Mitarbeitende bei ihrer täglichen Arbeit sowie glückliche Endkonsumenten gezeigt. Ziel sei es, anhand von Videos die Wertschöpfungskette innerhalb der Migros-Gruppe aufzuzeigen und die Wichtigkeit dieser Berufe und deren Einfluss auf die gesamte Schweiz in den Mittelpunkt zu rücken, heisst es in einer Medienmitteilung.



Alle sollen Wohlfühlmoment erleben



In Phase zwei gehen die Videos auf die einzelnen Mitarbeitenden und deren Tätigkeiten bei der Migros-Gruppe ein und sorgen dafür, dass alle ihren Wohlfühlmoment erleben. Unterstützt werden die Bilder durch Animationen und dynamische Texteinblender, die potenzielle Bewerbende dazu animieren sollen, sich bei der Migros-Gruppe einbringen zu wollen.



In einer dritten Phase werden unterstützend zu den Videos statische Werbemittel mit knalligen Farben ausgespielt, die auf offene Stellen bei der Migros-Gruppe aufmerksam machen.



Bildmaterial auch für andere Zwecke



Die Werbemittel der Kampagne wurden modular aufgebaut, so dass sie je Zielgruppe, Bedarf und Performance optimiert und weiterentwickelt werden können. Das umfangreich geshootete Bildmaterial wird nicht nur für diese Kampagne eingesetzt, sondern dient der Migros-Gruppe auch als Erweiterung des Bildpools für den Einsatz auf weiteren Präsenzen und Massnahmen.



Die kanalübergreifende Social-Media-Strategie erlaubt Hutter Consult, die sehr berufsspezifischen Zielgruppen dynamisch über Ads in den jeweils passenden Kanälen (Meta, LinkedIn oder Twitch) anzusprechen und die Kampagnen fortlaufend zu optimieren.