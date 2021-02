Zalando: So verabschiedete sich Iouri Podladtchikov

Nachdem letzte Woche «The Last Run» aufgrund prekärer Wetterverhältnisse nicht wie geplant durchgeführt werden konnte, zauberte am Montagabend Iouri Podladtchikov den lang ersehnten letzten Run in die «Big Beast of Laax» – die mit 200 Metern Länge weltgrösste Halfpipe. So heisst es in einer Mitteilung vom Montag.







Nach seinem unerwarteten Rücktritt vom Profisport letzten August, wollte Zalando den Olympiasieger nicht ohne ein Schlussfeuerwerk ziehen lassen. Nun bekam seine Snowboard-Karriere das würdige Ende, das sie verdient.

«The Last Run» startete am Montagabend um 20 Uhr auf Youtube. Eingeläutet wurde die Übertragung mit virtuellen, emotionalen Grussbotschaften für Iouri. Seine Mutter richtete eine Liebeserklärung an ihren Sohn, Dario Cologna erinnerte an gemeinsame Zeiten am Hochalpinen Institut Ftan bis hin zum gemeinsamen Olympia-Triumph in Sotschi 2014 und Snowboardprofi Pat Burgener bezeichnete Iouri als seine «grösste Inspiration». Begleitet von dutzenden LED-Lichtern in Regenbogenfarben – wie Iouri sie sich für die Inszenierung gewünscht hatte – stieg er im Anschluss auf sein Snowboard, bereit für «The Last Run».







Nach dem Drop-in zeigte der zweifache Weltmeister, vierfache X Games-Medaillengewinner und Olympiasieger nochmals eine Kostprobe seines Könnens. Backside Air To Indy, Frontside 720, Cab Double Cork 1080, Alley Oop Backside Rodeo Nose Grap: dies die Sprünge, die Podladtchikov noch einmal zur Freude der Livestream-Zuseher spektakulär in den Laaxer Nachthimmel zeichnete. «Irgendwie war ich wieder genauso aufgeregt und nervös wie früher. Habe das voll unterschätzt und nicht erwartet, aber im Nachhinein ist es umso schöner, meine Karriere mit diesem letzten Lauf so beenden zu dürfen», so Iouri unmittelbar nach dem Run.







Nach dem Lauf nahm Gian Simmen, der erste Halfpipe-Olympiasieger in der Geschichte des Snowboardsports, Iouri in Empfang. Simmen begleitet Podladtchikov seit dessen Kindheit und hatte ihm als kleinen Jungen sogar einen Boardslide auf dem Skateboard beigebracht. Gemeinsam liessen die beiden Snowboardlegenden den Abschieds-Run Revue passieren, schauten auf eine einzigartige Sportlerkarriere zurück und sprachen über die Zukunftspläne des 32-Jährigen.





Seinen letzten Run bestritt Podladtchikov in einem Outfit der Outdoor-Marke Columbia, welches er aus dem Zalando Sortiment zusammengestellt hatte. Die blaue Jacke mit neongrünen Reissverschlüssen modifizierte er eigens für seinen letzten Run im Siebdruckverfahren mit rosa Farbe. Auf der rechten unteren Vorderseite prangt die Auflagenzahl und auf der Seite gegenüber seine Signatur. Zur Farbwahl meint Iouri: «Rosa, weil ich an Zuckerwatte dachte, Glücksgefühle, Freiheit, alles wovon ich momentan träume».





Iouri fuhr den Run mit der Jackennummer 1/30. Die weiteren 29 Exemplare der limitierten Sonderedition, von ihm eigenhändig veredelt, werden noch bis Ende nächster Woche auf der Facebook-Seite von Zalando Schweiz verlost. Mitmachen kann jeder mit Schweizer Wohnadresse, der in den Kommentaren Abschiedsgrüsse für Iouri hinterlässt. (pd/lol)