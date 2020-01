ADC Young Creatives Award 2020: So war der Briefing-Event in der ADC Gallery

In gespannter Atmosphäre fand gestern der diesjährige Briefing-Event des ADC Young Creatives Award in der ADC Gallery statt, wie es in einer Mitteilung heisst. Philipp Skrabal, Chief Creative Officer bei Farner und ADC Vizepräsident, begrüsste die rund 90 Interessierten mit einer Aussicht auf das, was die Youngsters im Falle eines Gewinnes erwartet: Neben den begehrten Young Creatives Awards fahren die vier ausgezeichneten Teams im Juni an die Côte d’Azur zum Cannes Lions Festival – Festivalpass und Unterkunft inklusive.







Es folgten Dierk Schehrer, Leiter Marketing Kommunikation TCS, und Urs Krucker, Leiter Strategie Wirz, mit spannenden Hintergrundinformationen zum Briefing und zur Strategie des diesjährigen Briefinggebers TCS. Im Anschluss war bei Apéro und Hotdogs genügend Zeit für den Austausch zwischen den Nachwuchstalenten und den Partnern.





Weitere Informationen zum Award gibt es hier. (pd/lol)