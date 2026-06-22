Publiziert am 22.06.2026

Unter dem Leitgedanken «Was wäre die Werbung ohne die, die seit 50 Jahren zeigen, wie’s geht» greifen Spot und Plakate populäre Werbearbeiten aus der ADC-Geschichte auf. Der Kinospot entstand in Zusammenarbeit mit der Produktionsfirma Shining und zeigt Ausschnitte bekannter Schweizer Werbespots. Das historische Material beschafften unter anderem Admeira und das Museum für Gestaltung Zürich. Die Aussenwerbung zeigt – digital und auf Plakaten – rund 30 prämierte Sujets aus fünf Jahrzehnten.



Der Spot läuft landesweit in Kinos, ermöglicht durch Weischer.Cinema Schweiz. Die Aussenwerbung im Raum Zürich wird von APG|SGA getragen. Die Plakate entstanden unter Mithilfe von Prodigious. Parallel werden die Motive auf Social Media ausgespielt.

















Mit der Kampagne zeigt der ADC, dass die Macher dieser ikonischen Werbemotive die «exklusive Mitgliedschaft im Club» verbindet, schreibt er in einer Medienmitteilung.



Mit der Kampagne zeigt der ADC, dass die Macher dieser ikonischen Werbemotive die «exklusive Mitgliedschaft im Club» verbindet, schreibt er in einer Medienmitteilung.















Im Januar hatte der Club bereits mit einer dreitägigen Feier inklusive Kronenhalle-Pop-up das Jubiläum eingeläutet, gefolgt von einem Kreativfestival Anfang Juni. (pd/nil) Im Januar hatte der Club bereits mit einer dreitägigen Feier inklusive Kronenhalle-Pop-up das Jubiläum eingeläutet, gefolgt von einem Kreativfestival Anfang Juni. (pd/nil)