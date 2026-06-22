Unter dem Leitgedanken «Was wäre die Werbung ohne die, die seit 50 Jahren zeigen, wie’s geht» greifen Spot und Plakate populäre Werbearbeiten aus der ADC-Geschichte auf. Der Kinospot entstand in Zusammenarbeit mit der Produktionsfirma Shining und zeigt Ausschnitte bekannter Schweizer Werbespots. Das historische Material beschafften unter anderem Admeira und das Museum für Gestaltung Zürich. Die Aussenwerbung zeigt – digital und auf Plakaten – rund 30 prämierte Sujets aus fünf Jahrzehnten.
Der Spot läuft landesweit in Kinos, ermöglicht durch Weischer.Cinema Schweiz. Die Aussenwerbung im Raum Zürich wird von APG|SGA getragen. Die Plakate entstanden unter Mithilfe von Prodigious. Parallel werden die Motive auf Social Media ausgespielt.
Mit der Kampagne zeigt der ADC, dass die Macher dieser ikonischen Werbemotive die «exklusive Mitgliedschaft im Club» verbindet, schreibt er in einer Medienmitteilung.
Credits
Verantwortlich beim ADC: David Lübke, Ennio Cadau, Marko Strihic, Stefanie Huber, Andy Lusti, Manuel Wenzel, Hanna Jackl, Dragana Knezevic; verantwortlich bei Weischer.Cinema Schweiz: Christof Kaufmann, Florian Eberle; verantwortlich bei APG|SGA: Markus Ehrle, Peer Kleinfeldt, Nadja Mühlemann; verantwortlich bei Shining: Stefan Bircher, Leonardo Sanfilippo, Gina Roder; verantwortlich bei Unsere Farben: Jürgen Kupka; verantwortlich bei Prodigious: Adrian Häni, Philipp Zubler, Claudia Novelli, Susan Baumgartner; verantwortlich bei DubDub: Gregor Rosenberger; verantwortlich bei Admeira: Michaela Bhasin, Matthias Fehr; verantwortlich beim Museum für Gestaltung: Christian Brändle.