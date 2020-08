Was haben Gerstensuppe, Coq au Vin und Caprese mit UBS zu tun? Ab sofort viel. Denn es geht nicht um den Speiseplan des UBS-Personalrestaurants für die nächste Woche, sondern um die Dekonstruktion von Bekanntem: Die Grossbank lanciert mit der innovativen Anlagelösung «UBS My Way» die neue Generation der Vermögensverwaltung und schlägt damit eine Brücke zwischen der reinen Verwaltung durch die Bank und den komplett selbständigen Anlageentscheiden des Kunden, wie es in einer Mitteilung heisst.

Was in der Sterneküche mit sogenanntem «deconstructed food» möglich ist, zeigt sich bei UBS neu auch in der Vermögensverwaltung. So werden nicht nur Klassiker wie beispielsweise die Bündner Gerstensuppe, das Coq au Vin oder etwa der Caprese-Salat in Form von Gerichten individuell zusammengestellt, sondern künftig auch Investment-Produkte zum neuen kulinarischen Erlebnis: mit dem «UBS Manage Advanced [My Way] Mandat». Damit bietet UBS dem Kunden die Möglichkeit, ein individuelles Portfolio aus rund 50 verschiedenen Anlagebausteinen zusammenzustellen, ganz nach dem persönlichen «Gusto».

«UBS My Way» funktioniert laut Mitteilung via App auf dem Tablet des Kundenberaters, als komplett digitales Beratungserlebnis. Die Bausteine können vielfältig kombiniert und in der Gewichtung unterschiedlich definiert werden: von diversen Anlageklassen, unterschiedlichen regionalen Ausrichtungen und aktiv verwalteten Lösungen über passive Investments bis hin zu Anlagen in Einzeltiteln. Und so erlebt man Gerichte wie Gerstensuppe, Coq au Vin oder Caprese-Salat plötzlich neu. Genauso wie man mit UBS My Way eben auch Vermögensverwaltung neu erlebt, so die UBS.

Das neue Produkt bewirbt UBS mit einer Awareness-Initiative. Der Auftakt bildete ein vor einer Woche in der NZZ am Sonntag erschienener Sponsored-Content-Artikel. Nebst Print hat UBS mit diversen Online- und Social-Media-Massnahmen sowie UBS-eigenen eScreens in den Geschäftsstellen eine multimediale Kampagne realisiert. Dazu zählt auch ein Direct Mailing, welches an ungefähr 20'000 UBS-Kundinnen und -Kunden distribuiert wurde. Herzstück der Umsetzungen bilden drei Videos, die jeweils einen Ausflug in die moderne Dekonstruktions-Küche machen und auf diese Weise die Analogie zur modularen Vermögensverwaltung verdeutlichen.

