Publicis Zürich: So wird man zur Solarstrom-Produzentin

Selbst Solarstrom zu produzieren, war bislang ein eher aufwendiges Unterfangen. Nicht nur brauchte man erst einmal ein geeignetes Dach, auch die Solaranlage selbst und deren Betrieb waren durchaus mit Aufwand verbunden. Dank dem Beteiligungsmodell von EWZ gehört dies der Vergangenheit an. Beteiligen statt besitzen ist der Trend (persoenlich.com berichtete).

Darum demokratisiert EWZ die lokale Solarstromproduktion: Alle Stadtzürcherinnen und Stadtzürcher sowie Kundinnen und Kunden im EWZ-Versorgungsgebiet Graubünden können sich quadratmeterweise an den öffentlichen Solaranlagen von EWZ beteiligen und so umweltfreundlich Solarstrom produzieren. Und das schon ab einer einmaligen Beteiligung von 250 Franken. Der dabei generierte Solarstrom – 80 Kilowattstunden pro Jahr und Quadratmeter in Zürich, 180 Kilowattstunden im Bündnerland – wird den Beteiligten anschliessend während 20 Jahren auf ihrer Stromrechnung gutgeschrieben.

Im Zentrum der Kampagne stehen Zürcher Testimonials, welche die Menschen von einer Solarbeteiligung überzeugen und die grössten vermeintlichen Hürden für einen Einstieg abbauen sollen. Denn jede und jeder kann schnell und unkompliziert zum Ausbau lokaler Solarenergie beitragen. Mit dabei ist auch Stadtrat Michael Baumer und wie bereits bei der letztjährigen Kampagne Dodo. Der Stadtzürcher Künstler mag Sonne, Reggae, Natur und lebt einen bewussten und nachhaltigen Lebensstil.



Neben klassischen Plakaten und DOOH kommen Social und Displays Ads sowie Onlinevideos zum Einsatz, wie es in einer Mitteilung von Publicis Zürich heisst. Im digitalen Bereich wird auf eine schnelle und unkomplizierte Vermittlung aller Vorteile und relevanten Informationen zum Solarbeteiligungsmodell abgezielt – dezidiert auf den Sales Funnel zugeschnitten. Myriam Mojon, Kampagnenleiterin Absatz: «Bild und Botschaft sind entlang der ganzen Customer Journey fein abgestimmt: Relevant vom Plakat auf dem Spaziergang durch Zürich bis zum Mailing im eigenen Briefkasten und zum Retargeting Banner auf dem Handy im Hosensack respektive in der Handtasche.»

Insgesamt haben sich bisher übrigens 4000 Zürcherinnen und Zürcher an den Solaranlagen beteiligt. Wer sich nun ebenfalls gerne beteiligen möchte, kann dies in wenigen Klicks auf ewz.ch/solar tun. Die Kampagne läuft seit dem 19. April und wird bis in den Sommer hinein zu sehen sein.

