Publiziert am 28.11.2025

Spinas Civil Voices lanciert die nächste Welle der Kampagne «Typo-Drama» für Solidar Suisse. Die Aktion spielt inmitten von Black-Friday-Angeboten und Nachrichten über wachsende weltweite Ungleichheit und richtet den Fokus auf die Ungleichheitskrise.

Mit plakativen Wortpaaren ruft Solidar Suisse zur Solidarität mit ausgebeuteten und benachteiligten Menschen im Globalen Süden auf. Neu in der rein digitalen Kampagnenwelle sind Animationen der «Typo-Drama»-Wortpaare, die ihr Format zu sprengen scheinen.

Das aktualisierte Image-Video «Ungleichheit zerreisst die Welt» wendet sich direkt an die Zuschauer und verbindet mit schneller Bildfolge die Gefahren extremer Ungleichheit mit den Lösungsansätzen von Solidar Suisse.

(pd/cbe)