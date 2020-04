«Wie beschäftige ich bloss meine Kinder?» Diese Frage dürfte Eltern momentan stärker denn je beschäftigen. Zum Glück gibt es Topsy, den schlauen Sparfuchs von UBS. Er hilft Kindern seit über 30 Jahren beim Sparen und weckt mit spannenden und lehrreichen Inhalten ihre Neugierde. So heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch.





In der neuen von Monami entwickelten Kampagne dreht sich alles um die faszinierende Welt der Wissenschaft. Dabei müssen die Kinder nicht stillsitzen, sondern dürfen ganz im Stil einer gewitzten Tüftlerin oder eines Tüftlers selber anpacken, experimentieren und basteln.

Die Stiftung SimplyScience entwickelte zehn Experimente, die von Kindern im Alter von drei bis acht Jahren mit den gängigsten Haushaltsmaterialien zu Hause durchgeführt werden können. Die Experimente wurden in Form einer multimedialen Content-Serie aufbereitet, die bis Ende Jahr in regelmässigen Abständen auf der Kampagnenwebsite von Topsy publiziert werden. In verschiedenen Videos und Text-Bildanleitungen schlüpfen Kinder in die Rolle von Wissenschaftlern und vermitteln auf spielerische Art wichtige Prinzipien aus der Chemie, Physik oder Biologie.

Die edukative Content-Kampagne fokussiert auf Awareness und Consideration gegenüber Eltern sowie die Gewinnung von neuen Newsletterabonnenten. Sie wird durch aktivierende Social-Media-Werbemittel, einem Wettbewerb, Massnahmen am POS, sowie weiteren Online-Inhalten von Topsy rund ums Thema Tüfteln und Experimentieren abgerundet.







Verantwortlich bei UBS: Daniel Fischer (Leiter Marketing Region Schweiz), Alessandro Monsurrò (Leiter Marketing Personal Banking und Wealth Management CH), Simone Leuchtmann (Projektleiterin Marketing Personal Banking), Joel Kettl (Marketing Personal Banking), Oliver Vedolin (Leiter Digital Marketing & Communication), Joël Frey (Leiter Digital Communication), Dania Vogel (Brand Management), Julius Wiedemann (Digital Marketing Specialist); verantwortlich bei Monami: David Cappellini (Gesamtverantwortung), Stefan Erdin (Konzeption, Kampagnenleitung), Valentin Mattes (Produktion), Nathalie Krebser (Kreation), Gregory Hedrich (Kreation, Animation), Thierry Kuhn (Text), Sammy Molinari (Produktionsassistenz), Kevin Leiser (Koordination). (pd/lol)