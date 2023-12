Publicis Zürich

Thomas Städeli folgt auf Matthias Koller

Städeli war zuletzt COO und Partner bei Jung von Matt und davor über 17 Jahre in verschiedenen Führungsrollen bei der Wirz Gruppe. Matthias Koller tritt per Ende Jahr zurück als CEO on Publicis.