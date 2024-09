C Wire | OMD Schweiz: Spielerisch den neuen Burger entdecken

Thjnk Zürich

Ein Paar fliegt tanzend nach New York

In der neuen Kommunikation rückt die Fluggesellschaft Swiss das Reiseerlebnis ins Zentrum. Der neue Claim lautet «Swiss all the way». Der Spot setzt die Leichtigkeit des Reisens durch ein Paar in Szene.