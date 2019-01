Parteifinanzierung: Spielte Segert eine Rolle in AfD-Spendenaffäre?

Alexander Segert verantwortet mit seiner Werbeagentur Goal die aggressiven Kampagnen der SVP, zudem finanzierte er Plakatserien und Zeitungen für einen AfD-nahen Verein und einen AfD-Kandidaten in Landtagswahlkämpfen. Wie der «Tages-Anzeiger» berichtet, gibt es nun Indizien, dass der gebürtige Deutsche auch eine Rolle bei der Grossspende über eine Schweizer Pharmafirma für den Wahlkampf von Alice Weidel gespielt haben könnte.

In mehreren Tranchen hatte die PWS PharmaWohleSale im Sommer 2017 rund 130'000 Franken an den AfD-Kreisverband «Bodenseekreis» überwiesen. Die deutsche Bundestagsverwaltung, welche Vergehen bei der Parteienfinanzierung untersucht, erhielt danach eine Liste mit 14 Namen von Personen, welche gespendet hatten. Laut dem Tagi erhielt die Behörde von der AfD eine weitere Liste mit Spendern für den AfD-Kandidaten Guido Reil bei den Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen. In diesem Fall liefen die Spenden laut der Zeitung über Segerts Agentur Goal.

Die Namen jener Personen, die über die Zürcher Firma PWS an die AfD spendeten, sind laut Informationen der Recherchekooperation von WDR, NDR, SZ und Tamedia «grossteils identisch mit den Namen jener Personen, die über Segerts Goal AG für den AfD-Kandidaten spendeten». Im Rechenschaftsbericht der AfD an den Bundestag heisst es laut dem Tagi dazu nur, dass «die Personen aus Deutschland oder der EU stammen». Namen werden nicht genannt.

«Stecken Segert und seine Goal AG nun auch hinter der Spende, die über die Zürcher Pharmafirma an die AfD ging?», fragt der «Tages-Anzeiger». Der Verwaltungsrat von PWS, Balz Jegge, bestätigte gegenüber dem Recherchedesk von Tamedia die Existenz der Liste mit 14 Spendern. «Kein Kommentar», sagte er zu einer möglichen Verbindung der Spende mit der Goal AG. Alexander Segert beantwortete die Anfrage von Tamedia nicht. Im Sommer 2018 erklärte die Goal AG, dass sie noch nie für die AfD gearbeitet oder einen Auftrag von der AfD erhalten habe. (wid)