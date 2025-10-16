Modulator: Spital lässt Neugeborene Geburtsabteilung bewerten

Publiziert am 16.10.2025

Unter dem Motto «Unsere härtesten Kritiker sind gerade mal ein paar Tage alt» wurden Neugeborene zu den Hauptkritikern der Geburtsabteilung. Das Resultat sei nicht nur eine herzerwärmende Kampagne, sondern zeige auch messbare Erfolge, schreibt die Agentur Modulator in einer Medienmitteilung.

Statt auf klassische Werbebotschaften zu setzen, wählte die Kampagne den Perspektivwechsel: Sie lässt Babys die Leistungen der Geburtsabteilung des Spital Rheinfelden mit «knallharten Bewertungen» beurteilen. Dieser kreative Ansatz, die Mütter indirekt durch ihre Neugeborenen sprechen zu lassen, sorgte für hohe Aufmerksamkeit und eine stark emotionale Wirkung.

Die Kampagne führte zu einem signifikanten Anstieg des Web-Traffics auf der Spital-Website und zu einer deutlich höheren Teilnehmerzahl bei den Informationsveranstaltungen für werdende Eltern.

Nach Ansicht der verantwortlichen Agentur zeige die Kampagne, «dass auch im traditionell als konservativ geltenden Healthcare-Bereich kreative und mutige Kommunikationsansätze zu grossem Erfolg führen können», schreibt Modulator. (pd/nil)