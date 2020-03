Durch die aktuelle Coronakrise sind die meisten Jugendlichen zuhause und von ihrem Freundeskreis isoliert. Zudem belasten die Unsicherheiten, die die Krise mit sich bringt die Jugendlichen zusätzlich in einer sowieso schon kritischen Lebensphase. Konflikten in der Familie kann nicht einfach ausgewichen werden und die digitale Unterrichtsform fordert ein besonderes Mass an Selbstdisziplin.

Beratung + Hilfe 147 sowie der Pro Juventute Chat mit Gleichaltrigen sind auch in der aktuellen Situation rund um die Uhr für Jugendliche erreichbar und werden rege genutzt. Um dieses Angebot bei Jugendlichen weiter bekannt zu machen, haben neun junge Fotografinnen und Filmer zwischen 16 und 22 Jahren eine neue Kommunikationskampagne für Pro Juventute kreiert, schreibt die verantwortliche Agentur, Rod Kommunikation, in einer Mitteilung. Die Kampagne ist am Montag gestartet.

Die Jugendlichen hätten im Rahmen einer Pop-Up-Agentur die Bild- und Filmkonzepte zu sieben relevanten Themen aus dem Beratungsalltag von Beratung + Hilfe 147 realisiert. Gemeinsam mit befreundeten Models sowie begleitet durch die Profis von Rod setzten die Jugendliche ihre Plakate und Filme Mitte Februar in einer intensiven Arbeitswoche um.

«Wir gaben den Künstlerinnen und Künstlern dabei weitgehend freie Hand und sind begeistert vom Ergebnis. Die Jugendlichen haben ihren eigenen Blickwinkel eingebracht und ihre Bilder und Filme berühren daher ganz besonders», wird Ingo Albrecht, Kampagnenverantwortlicher bei Pro Juventute, zitiert.

Die Bilder und Filme sind seit Montag öffentlich. Ab dem 8. Juni 2020 werden sie zudem als Plakate in der ganzen Schweiz zu sehen sein. (pd/wid)