Die Confiserie Sprüngli lanciert dieses Jahr den Claim «So fühlt sich Weihnachten an», wie es in einer Mitteilung heisst. Die Kampagne erzähle von Erinnerungen, die Weihnachten «unvergesslich» machten: Erinnerungen an gemeinsame Momente und Geschichten, die durch weihnachtliche Düfte, feierliche Klänge und zarte Delikatessen jedes Jahr erneut aufleben. Die «sinnlichen» Kreationen der Confiserie Sprüngli liessen in weihnachtlichen Gefühlen «schwelgen» und trugen zu einer «unvergesslichen» Weihnachtszeit bei.

PinkSquirrel hat die Confiserie Sprüngli digital mit der Konzeption und Kreation von Assets unterstützt. Auf digitalen Plakaten entlang der Bahnhofstrasse sowie als Onlinebanner und Social-Media-Ads schaffen sie Aufmerksamkeit für die Verkaufsgeschäfte und die Weihnachtsschokolade des Traditionsunternehmens. (pd/lol)