ASW: Stabwechsel auf der Geschäftsstelle

Ende Jahr verabschiedet sich die bisherige Leiterin der ASW-Geschäftsstelle Ursula Grob nach mehr als 18 Jahren in den Ruhestand. Wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst, übergibt sie alle operativen Aufgaben an ihre Nachfolgerin, die 49-jährige Anna Preisig.

Ursula Grob hatte die Führung der Geschäftsstelle im Herbst 2001 zusammen mit ihrem Mann Peter Grob übernommen. Nach dem unerwarteten Tod von Peter Grob im September 2012 hat sie die Geschäftsstelle im Alleingang weitergeführt, begleitet vom Geschäftsführer Benno Frick.

Anna Preisig übernimmt per 2020 die Geschäftsstelle. Über GGK Basel, Wirz, Bischof & Partner sowie Seiler DDB gelangte sie 1998 zur Agentur ergo communication asw, die von ihrem Mann und ASW-Vorstandsmitglied Claude Hitz geführt wird.

Preisig nimmt in der Agentur ihres Mannes zusätzlich ein Teilzeitpensum wahr. Aus diesem Grund zügelt die Geschäftsstelle der ASW 2020 vom Zürcher Stadtkreis 8 an den Granitweg im Kreis 6. (pd/eh)