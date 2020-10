Die Zürcher Agentur Die Antwort hat den Pitch für eine Employer Branding Kampagne für das Stadtspital Zürich gewonnen. «Gerade in diesen schwierigen Covid-Zeiten herrscht in vielen Schweizer Spitälern grosser Personalmangel. Auch im Stadtspital Zürich», schreibt die Agentur. Sie sei daher damit beauftragt worden, das Stadtspital per sofort auf ihrer Suche nach Pflegepersonal zu unterstützen. Die ersten Arbeiten werden sehr bald zu sehen sein. (pd/eh)