Accenture Song: Stan Wawrinka wirbt für Crypto

Publiziert am 23.09.2024

Die Cross-Channel-Kampagne spricht in jedem Markt das Publikum mit lokal angepassten Inhalten an. Sie trägt den Titel «Wenn Crypto, dann Bitpanda», heisst es in einer Mitteilung.

Neben dem Schweizer Tennisspieler Stan Wawrinka werben als Markenbotschafter unter anderem der deutsche Rekordmeister FC Bayern München und der international erfolgreichste italienische Verein AC Mailand, Bloggerin Caro Daur, und der französische Olympiasieger und Rugbyspieler des Jahres 2021 Antoine Dupont.

Die Kampagne wird durch eine starke TV-Präsenz, Performance-Ads, digitales Marketing und Social Media unterstützt. Sie wird auch durch Out-of-Home-Platzierungen in ganz Europa sichtbar gemacht. (pd/spo)