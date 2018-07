Rotes Kreuz: Stefan Gubser hilft bei der Helfersuche

Über 2700 Freiwillige setzen sich jährlich mit 197’000 Stunden im Namen des Zürcher Roten Kreuzes für andere Menschen ein, heisst es in einer Mitteilung des Hilfswerks. Damit das so bleibt, macht das Rote Kreuz jeweils im Sommer darauf aufmerksam, dass jeder helfen kann. Zehn Freiwillige und Spenderinnen verbreiten derzeit auf Plakaten im Kanton die Botschaft: In allen Zürchern stecken Helfer. Mit von der Partie war kürzlich auch Schauspieler Stefan Gubser.

«Das Helfen im Kleinen macht es aus», sagt Gubser in der Kampagne. Ab heute macht der Schauspieler in einem Werbespot im Allianz Cinema auf die Wichtigkeit von Freiwilligenarbeit aufmerksam.

Am 23. Juli 2018 präsentiert das Zürcher Rote Kreuz gemeinsam mit der Allianz Suisse den Film «Tully». 20 Prozent der Ticketeinnahmen spendet die Allianz Suisse an die SOS-Beratungsstelle des Hilfswerks. Auch die Kinobesucher können über den Ticketkauf fünf Franken spenden. Der Clip wird während des ganzen Monats des Openair-Kinos am Zürichhorn gezeigt.



Verantwortlich für den Kinospot: Corpmedia; verantwortlich für die Plakatkampagne: Marticom. (pd/maw)