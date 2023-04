Die Clio Awards in New York haben die Gewinner bekanntgegeben. Die Filmproduktionsfirma Stories holt dabei viermal Edelmetall: Einmal Silber und dreimal Bronze für die NZZ-Filmkampagne «When the debate falls silent, voice your words», zu deutsch: «Wenn die Debatte verstummt, ergreife das Wort» (persoenlich.com berichtete). Silber gab es in der Kategorie «Film Craft /Editing» und Bronze in den Kategorien «Film / 61 Seconds to Five Minutes», «Film Craft / Copywriting» und «Film Craft / Direction».





Zweimal auf die Shortlist kam Serviceplan Suisse mit der Kampagne «Antique Gifs» für die Antiquariats-Messe, dies in den Kategorien «Design Craft / Graphic» und «Design Craft / Illustration». Und zwei weitere Nominationen sicherte sich Ruf Lanz für die Kampagne «Empty art rooms» für Welti-Furrer Fine Art Transport, dies in den Kategorien «Out of Home / Billboard» und «Print».

Alle Gewinnerarbeiten von 2023 finden Sie hier. (cbe)