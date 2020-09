Den Claim «Weil Gesundheit alles ist» hat sich Swica bereits im Jahr 2016 gegeben, aber erst seit letztem Jahr steht er auch in der Kommunikation dort, wo Gesundheit für die meisten Menschen sowieso hingehört: im Mittelpunkt.

«Weil Gesundheit alles ist» ist die Antwort auf alle Fragen und Handlungen von Swica. Und genau diese Fragen bilden den Kern der Kampagne. «Warum punkten Sie bei uns mit einem aktiven Lebensstil?», «Warum fördern wir, was Ihnen guttut?» oder «Warum können Sie jetzt auch zu Hause zum Arzt?» sind nur einige der Fragen, die auf den neuen Werbemitteln zu sehen sind. Die Antwort ist immer die gleiche: Weil Gesundheit alles ist.

«Viele, unterschiedliche Werbemittel»

Michael Schneider, Leiter Marketing bei Swica, zieht den Vergleich zur letztjährigen Kampagne: «Die neuen Visuals sind noch näher, wärmer und emotionaler. Damit gehen wir auf ein zentrales Bedürfnis unserer Kundinnen und Kunden ein.»

Die Kampagne bestehe auch in diesem Jahr aus aussergewöhnlich vielen, unterschiedlichen Werbemitteln, wie die verantwortliche Agentur Wirz in einer Mitteilung schreibt. Dazu gehören unter anderem sechs TV-Spots, sieben Plakatsujets, drei Radiospots und eine Vielzahl an digitalen Massnahmen. In Winterthur, dem Firmensitz von Swica, dreht auch in diesem Jahr ein innen wie aussen neu gestalteter Linienbus seine Runden.









TV-/Online-Spot «Erstuntersuchung»:

TV-/Online-Spot «Rosenkohl»:

TV-/Online-Spot «Baby-Yoga»:

