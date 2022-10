Serviceplan Suisse: Swisscom schenkt der IT mehr Liebe

Swisscom ist die grösste Telekommunikationsanbieterin der Schweiz. Weniger bekannt ist das Unternehmen als IT-Partnerin für KMU. Das soll sich ändern: Mit einer von Serviceplan Suisse entwickelten und umgesetzten Kampagne, in welcher technische Geräte als Charaktere zum Leben erweckt werden.

In kurzen Filmen reden ein Server, ein PC, ein Router und ein Bildschirm über Schwierigkeiten in ihrem Liebesleben – hervorgebracht durch die Vernachlässigung der IT in KMU. Die Lösung: Der IT mit Swisscom mehr Liebe schenken, zum Beispiel durch umfassenden Support und ganzheitliche IT-Sicherheitslösungen. Ein frischer Ansatz, findet Roger Keller, Head of SME bei Swisscom: «Spannend ist insbesondere der Perspektivenwechsel, der für einmal die Sicht der IT-Infrastruktur zeigt.»



Kern der Kampagne bilden laut einer Mitteilung der Agentur die zwei Filme, die unter der Regie von Flurin und Silvan Giger entstanden sind und von Stories produziert wurden. Die animierten 3D-Modelle der Devices wurde von Postoffice in Amsterdam erstellt. Das Konzept wird zusätzlich auf Digital Ads, Social Media sowie Digital Out Of Home und Plakaten gespielt.



Kunde: Swisscom; Kreativagentur: Serviceplan Suisse; Filmproduktion: Stories; Regie/Foto: Giger Brothers, CGI: Postoffice; Media: Mediaschneider. (pd/cbe)