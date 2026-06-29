Publiziert am 29.06.2026

Zur laufenden Fussball-WM hat die Agentur Family für Swissmilk eine Sonderkampagne entwickelt, die das Turnier mit einem Augenzwinkern aufgreift. Im Zentrum stehen die gezeichneten Beine der Nati-Spieler – vernarbt und voller Spuren – unter der Botschaft «Stolze Partnerin von Schweizer Knochen».

Die Kampagne knüpft an einen bekannten Produktvorteil an: Milch enthält Calcium, das zur Erhaltung normaler Knochen beiträgt. Durch die Doppeldeutigkeit gelte die Botschaft für die Knochen der Nati-Spieler ebenso wie für jene der ganzen Schweiz, heisst es in der Mitteilung.

Ausgerollt wird das Motiv laut Family seit WM-Start schrittweise: als Megaposter beim Zürcher Hauptbahnhof, auf physischen und digitalen Out-of-Home-Flächen in der Deutsch- und Westschweiz, mit Public-Viewing-Platzierungen in Vevey, Display Ads sowie einem Branding Day auf watson.ch.

Die Aktion ist nach Angaben der Agentur eine Sondermassnahme, die unabhängig von der gemeinsam mit Swissmilk entwickelten Dachkampagne läuft. Diese ist für Herbst 2026 geplant. Family hatte das Swissmilk-Mandat für die nationale Dach- und Themenkommunikation im März in einem Pitch des Schweizer Milchproduzenten-Verbands gewonnen (persoenlich.com berichtete). (pd/nil)