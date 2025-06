Zum Jubiläum entwickelte das Designerduo Pank eine Serie von 50 verschiedenen Plakaten mit unterschiedlichen Gesichtern, zusammengestellt aus Elementen der vergangenen 49 Festivalplakate. Pank besteht aus Annik und Paula Troxler sowie Kleon Medugorac. Die beiden Schwestern sind Töchter von Festivalgründer Niklaus Troxler und gestalten seit 15 Jahren die Festivalplakate. Die Kampagne nutzt diese Gestaltungsidee für T-Shirts, die von Schweizer Musikern und Kulturschaffenden getragen werden.

Beteiligt an der T-Shirt-Aktion sind unter anderem Heidi Happy, Anna Känzig, Dabu Fantastic, The Young Gods, Jojo Mayer und Pablo Nouvelle. Die Träger zeigen sich damit in sozialen Medien sowie in alltäglichen Situationen. Die Idee dazu stammt von den Agenturen Schroten und Bop Communications, wie sie in einer Mitteilung schreiben.Das Festival wird seit 2010 von Arno Troxler geleitet, dem Neffen des Gründers. Mehrere Plakate von Niklaus Troxler befinden sich in der Sammlung des Museum of Modern Art in New York. Das Festival findet jährlich in Willisau im Luzerner Hinterland statt und präsentiert internationale Jazzmusiker. (pd/nil)