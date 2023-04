Die Branding-Agentur Neuzeichen ist mit der Aufgabe betraut worden eine lokale Imagekampagne für die Schulthess Klinik zu gestalten, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Kampagne beruht auf dem neuen Slogan der Klinik «Neue Freude an Bewegung».

Das Projekt ist in Kooperation mit dem Marketingteam der Schulthess Klinik, dem Opernhaus Zürich und einer professionellen Tänzerin aus dem Ensemble der Ballettcompagnie Zürich entstanden. Die sauber ausgeführten und komplexen tänzerischen Bewegungen stehen gemäss Mitteilung mit der Spitzenmedizin der Schulthess Klinik und der angestrebten Perfektion in symbolischer Verbindung. Das Fotoshooting am Bellevueplatz mit Starfotograf Patrizio Di Renzo wurde zu einem spontanen Event, der zu einem Projekthighlight wurde.

Verantwortlich bei der Schulthess Klinik: Andrea Rytz (CEO), Markus Bühlmann (Leiter Kommunikation und Marketing); Gesamtverantwortung Konzeption, Kreation, Mediaplanung: Neuzeichen, Christian Carpino (Inhaber & Leiter Beratung und Kommunikation), Jan Weber (Art Director), Raphael Schaffner (Junior Kommunikationsberater), Andris Ruf (Gestalterischer Polygraf), Patrizio Di Renzo (Fotografie, Film; Creation Studio). (pd/yk)