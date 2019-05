Theater, Kulturzentren und Tanzschulen werden am Tanzfest in 36 Schweizer Städten zu Bühnen und Dancefloors. Studio Roth & Maerchy hat der bestehenden Wortmarke einen frischen Anstrich verpasst und ist zudem neu für die Realisierung der jährlichen Kampagne zuständig, heisst es in einer Mitteilung.







Das Tanzfest 2019 steht im Zeichen der Abenteuerlust und der forschenden Neugier. Es eröffne neue Horizonte und lässt in grenzenlose Universen abtauchen.

Das tanzende «A» wurde als prägnantes Wiedererkennungsmerkmal für Wortmarke und Titel beibehalten. Zusätzlich verleiht die neu gewählte Schrift dem Gesamtauftritt eine urbane und plakative Wirkung, was zusammen mit den stimmungsvollen Farbkombinationen und humorvollen Sujets auf sämtlichen Kommunikationsmitteln für einen auffälligen und überraschenden Eindruck sorgt.







Das Programmheft für 17 verschiedene Verantstaltungsorte erscheint neu in Form eines kompakten Leporellos. Darin seien die wichtigsten Programmpunkte enthalten sowie eine Übersicht zum Aufhängen. Kurze Animationen und ein einheitlicher Auftritt für alle Städte sorgen auf sozialen Plattformen für Aufmerksamkeit und auch vor Ort präsentiert sich das Tanzfest dank passender Ausstattung unübersehbar bunt und lebensfroh dem Publikum.

Verantwortlich bei Studio Roth&Maerchy: Eleonora Nodari (Art Direction), Julia Weiss (Grafik), Anja Birrer (Grafik); verantwortlich bei Reso (Tanznetzwerk Schweiz): Boris Brüderlin (Leiter), Bettina Rychener (Projektleitung Tanzfest), Valentin Mottier (Projektleitung), Cécile Python (Mitarbeiterin Projekte). (pd/log)