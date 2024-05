Publiziert am 14.05.2024

Das deutsche Unternehmen Cookie Bros hat seine erste Werbekampagne in der Schweiz lanciert. Um reichweitenstarke Aufmerksamkeit für den seit 2023 im Coop erhältlichen «Cookie Bros Keksteig» zu generieren, konzipierte und realisierte PAM Advertising eine Guerilla-Aktion.

Über mehrere Wochen verfasste die Agentur Werbebotschaften für den Keksteig, die auf das aktuelle «TalkTäglich»-Thema zugeschnitten waren und mobilisierte mehrere Zuschauerinnen und Zuschauer, die während der Livesendung anriefen, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt. Dabei hätten die Personen eine mehrstufige Vorprüfung bei TeleZüri überwinden müssen, was mehrmals gelungen sei. Sobald die Personen live in der Sendung zugeschaltet gewesen seien, hätten sie die Werbebotschaft platzieren können. Die Agentur produzierte aus dem gesendeten Material ein Case-Video:

Über die Live-TV-Guerilla-Aktion wurde auch in 20 Minuten und Blue News berichtet.

Beim Regionalsender TeleZüri kam die Aktion alles andere als gut an. «Das gab es noch nie», so Oliver Steffen, Chefredaktor TV der CH Regionalmedien AG, auf Anfrage von persoenlich.com. TeleZüri habe von der Guerilla-Aktion im Vorfeld nichts gewusst und würde «so einer Idee niemals zustimmen». Es gäbe genügend Werbemöglichkeiten im TV, die eine bessere Wirkung erreichen würden. Steffen weiter: «Wir behalten uns rechtliche Schritte vor, zurzeit läuft die Prüfung bei unseren Juristen in welchem Rahmen.» (pd/cbe/nil)