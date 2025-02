Publiziert am 17.02.2025

Das Zürcher KMU «Art of Spice» macht Gewürzmischungen mit erlesenem Geschmack und frechem Branding: vom «Cheesus» für Käsespeisen, über «Holy Guacamoly» und «Curry me Softly» bis hin zum «Pimp my Brei» fürs Frühstück. Alle Gewürze werden aus zertifiziert fairem Handel bezogen. Wo immer möglich werden Zutaten aus der Schweiz verwendet.



Die Filmgerberei hat für «Art of Spice» den Geschmack ihrer Gewürzmischungen in einem Online-Werbefilm inszeniert, wie es in einer Mitteilung heisst. Es ist ein Zusammenspiel von appetitlichen wie auch provokativen Close-ups, das zeigen soll, dass mit «Art of Spice»-Gewürzen jede und jeder Geschmackserlebnisse zaubern kann, bei denen die Bekochten die Teller blitzblank lecken. Gekocht wurden die Gerichte von Gabriel Heintjes – Catering-Chef und Pasta-Europameister aus Zürich. (pd/awe)