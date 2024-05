Child The Agency: Temporärer TikTok-Käser wirbt für Emmentaler

Publiziert am 20.05.2024

Seit zwei Jahren ist Child The Agency die Leadagentur von Emmentaler AOP und hat für die Schweizer Traditionsmarke mit «Share a Piece of you» bereits eine globale Markenkampagne lanciert (persoenlich.com berichtete).

Bei der neuen Social-Media-Aktion für Emmentaler AOP darf der Italiener Matteo Rizzi einen Monat lang in einer Käserei arbeiten. Dabei lernt er alles über den traditionsreichen Käse und wird in das Handwerk des Käsens eingeführt. Diese Erfahrungen teilt er regelmässig auf TikTok. Das schreibt die Agentur in einer Medienmitteilung.

Mit der Aktion «Live Like a Cheesemaker» gewähre Emmentaler AOP einen authentischen und spannenden Einblick in die grosse Kunst des Käsemachens und in die Welt von Emmentaler AOP, heisst es. Die Aktion sei zudem eine konsequente Weiterführung der «Share a piece of you»-Kampagne mit dem Ziel, Millennials zu erreichen, so Child The Agency weiter.

Für Emmentaler AOP ist Italien einer der wichtigsten Export-Märkte. Um die Bekanntheit von Emmentaler AOP in Italien und insbesondere bei einer jüngeren Zielgruppe zu stärken, wird die Aktion erstmals für den italienischen Markt umgesetzt.

Seit Ende April berichtet Matteo Rizzi regelmässig auf dem TikTok-Kanal «Live like a Cheesemaker». Seine Reise begann im Herzen des Emmentals und führt zur Käserei Engelburg, einer Genossenschaft im Kanton St. Gallen, die vor über 120 Jahren gegründet wurde. Hier wird täglich Schweizer Emmentaler AOP hergestellt, mit Milch, die ausschliesslich aus den Dörfern in der Nähe der Käserei kommt. (pd/nil)