Openroom: Tête-de-Moine-Spot ins Wohnzimmer verschoben

Bei uns dreht sich alles um den guten Geschmack – auch wenn wir zu Hause bleiben. Die Kreativagentur OPENROOM.CH dreht einen neuen Spot als Reaktion auf die ausserordentliche Situation im Land und auf die Verordnungen des Bundes.

Die vom Bund verhängten restriktiven Massnahmen wirken sich auch auf Form und Inhalt der Werbung aus. 2019 wurde für den Kunden L'Interprofession Tête de Moine die gesamte Markenstrategie durch Openroom.ch neu aufgebaut, schreibt die Agentur Openroom.

Vordergründig seien verschiedenen Situationen rund um das Snacking im Sommer kommuniziert worden. Tatsächlich sei Tête de Moine in Form von vorgeschnittenen Rosetten in praktischer Verpackung für Feiern mit Freunden oder Firmenapérossehr beliebt. Zu diesem Zweck sei ein Spot für Social Media und TV mit dem Slogan «Bei uns dreht sich alles um den guten Geschmack» produziert. Im Video zusehen ist eine Gruppe von Freunden in urbaner Umgebung auf einer Dachterrasse.

Mit der Covid-19-Pandemie und der von den Behörden ergriffenen Gesundheitsmassnahmen wurde die Welle #stayhome in den sozialen Netzwerken verbreitet und damit sichtbar für alle. Die für Anfang April geplante Veröffentlichung dieser Tête-de-Moine-Kampagne mit Fokus auf Ostern sei nicht mehr im Einklang mit der aktuellen Situation, schreibt die Agentur.

Sich mit Freunden treffen und eine gute Zeit miteinander verbringen sei nicht mehr im Sinne der restriktiven Massnahmen. Das Openroom-Team schlug also vor, das Skript an die derzeitige gesellschaftliche Situation anzupassen. Die Szene spielt nun in einer Wohnung, wo auf dem TV-Bildschirm der ursprünglich für die Kampagne produzierte Originalspot zu sehen ist.

Dieser Last-Minute-Dreh konnte innerhalb einer Woche realisiert werden und wird ab 30. März 2020 auf den Schweizer Sendern SRF1 und SRF2 sowie TSR1 und TSR2 ausgestrahlt.

Gesamtverantwortung bei L'Interprofession de la Tête de Moine; Olivier Isler, Marketing-Leiter Verantwortlich bei OPENROOM.CH: Eric Voser, Strategie und Kreativdirektion; Andreas Konrad, Art Direction; Dagmara Garner, Consultant Social Media Marketing; Remo Wyss, Grafikdesign Filmproduktion: Maybaum GmbH, Michel Alraun, Regie; Sara Maag, Kamera. (pd/wid)