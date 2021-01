Mammut, der Schweizer Outdoor-Brand, will Innovationen bei High-Performance-Textilien greifbar machen und hat deshalb zusammen mit der Filmproduktion Hillton Produktfilme produziert. Dabei kombinieren die beiden gekonnt visuelle und erzählende Elemente, um Innovationen wie etwa die neue Gore-Tex Stretch-Technologie zu einem unverkennbaren Erlebnis zu formen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die beiden Filme zeigen die geschichtsträchtige «Eiger Extreme»-Kollektion und die Gore-Tex-Neuentwicklungen anhand von spannenden Einblicken in die Welt der Entwickler. Spielerische Animationen erklärten den Entstehungsprozess, in atemberaubenden Welten würden die Kleider ultimativ getestet und an den Zuschauer gebracht, heisst es weiter. Abgerundet werden die Videos mit den Erfahrungsberichten von Ausnahme-Athleten wie Dani Arnold, der in den Bergwänden wortwörtlich davon abhängt, dass seine Kleidung optimal funktioniert.

Verantwortlich bei Mammut: Martijn Jegerings (Head of Digital Marketing) und Tim Armbruster (Digital Art Director); verantwortlich bei Hillton (Filmproduktion): Mona Bertschinger (Produktion), Matthias Kappeler (Regie, VFX & Schnitt), Chris Banks (Vertonung). (pd/lom)