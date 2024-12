Publiziert am 18.12.2024

Die inhabergeführte Agentur für Marketingstrategie und integrierte Kommunikation, Thjnk Zürich, ist per 1. Dezember 2024 dem Netzwerk von Leading Swiss Agencies (LSA) beigetreten.

Die Agentur beschäftigt 44 Mitarbeitende in einer ehemaligen Papierwarenfabrik im Zürcher Kreis 4. Zu den Kunden zählen Swiss, Ochsner Sport, Edelweiss, Helsana, Sunrise und seit 2024 auch Migros. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen in den Bereichen Strategie, Kampagnen, Design, Content, Performance und künstliche Intelligenz an.

«Es wird spannend, mit den anderen LSA-Agenturen die Themen und Herausforderungen unserer Branche gemeinsam anzugehen und so die Zukunft der Schweizer Kommunikationswelt aktiv mitzugestalten», wird Andrea Bison, Mitgründerin und Co-CEO von Thjnk, in einer Mitteilung zitiert.

Die Agentur arbeitet laut eigenen Angaben nach dem Leitgedanken «Ein Gedanke hat die Kraft, alles zu verändern» und hat sich auf Marketingstrategie und integrierte Kommunikation spezialisiert. (pd/cbe)