Es gibt Traditionen, die kann nicht einmal der Virus aufhalten. So beispielsweise der alljährlich stattfindende Sechseläutentreff in der Zürcher Werbeagentur Publicis, in Sichtweite zum Sechseläutenplatz.

Nur fand der Anlass dieses Jahr ohne Publikum, Festzelt und Verpflegung statt. Pünktlich um 18 Uhr zündete Agenturchef Thomas Wildberger einen Böögg im Kleinstformat an. Dessen Kopf explodierte bereits nach rund drei Minuten.

Wer im Vorfeld die Lebensdauer des Bööggs am exaktesten schätzte, wird – und das ist auch Tradition – mit einem Nachtessen in der Kronenhalle belohnt. Dieses Jahr ist es Belinda D'Allellio von der UBS. (ma)