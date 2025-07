Publiziert am 18.07.2025

Nachdem Martin Ruckstuhl in der im Juli gestarteten Kampagne bereits im historischen Opel die Kontinuität des Unternehmens symbolisierte, übernimmt nun Tochter Simone das Steuer. Während der bisherige Geschäftsführer im ursprünglichen Spot im Opel Rekord Coupé P1 von 1960 über den Albispass fuhr und die langjährige Partnerschaft mit Opel würdigte, übernimmt im neuen Video seine Tochter Simone das Steuer und gibt «Vollgas für die Zukunft des Unternehmens».

Die Kampagnenerweiterung erfolgt zeitgleich mit der offiziellen Geschäftsübergabe: Simone Ruckstuhl hat am 14. Juli 2025 die Geschäftsleitung des 93-jährigen Familienunternehmens in vierter Generation übernommen. Sie verantwortet die Standorte Affoltern am Albis, Adliswil und Zürich Brunau.

Alpstudios führt damit die bereits gestartete Transformation mit einer konsistenten Bildsprache weiter – von den ursprünglichen Actionszenen bis hin zur Ergänzung um die weibliche Führung. Die Kampagne mit dem Slogan «Es Läbe Lang» soll die emotionale Bindung zwischen dem Autohaus und seinen Kunden über Generationen hinweg stärken.

Das Familienunternehmen betreibt insgesamt fünf Standorte in der Region Zürich. (pd/cbe)