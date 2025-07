Studio Marcus Kraft: Tonköpfe als Kampagnenmotiv

Publiziert am 02.07.2025

Studio Marcus Kraft entwickelte zum achten Mal in Folge die visuelle Umsetzung, diesmal inspiriert vom Eröffnungsstück des Theaterfestivals «Qui Som?» der französisch-katalanischen Compagnie Baro d'evel. Die Künstlergruppe arbeitet in ihrer Produktion mit Ton und verwandelt schlichte Tontöpfe in Hüte, Köpfe und Gesichter. Diese formbaren Tonköpfe wurden für die Kampagne fotografisch inszeniert und zu Stop-Motion-Sequenzen weiterentwickelt, teilt das Studio mit.

Die Kampagnenmotive zeigen sich in verschiedenen Medien: von klassischen Plakaten über City-Screens bis zu Tramwerbung und Kinotrailern. Auf den Social-Media-Kanälen werden Loop-Videos eingesetzt, die die Verformung der Tonmasken darstellen. Auch auf dem Festivalgelände auf der Landiwiese sollen die Sujets prominent sichtbar sein. Art Director Marcus Kraft erklärt die Motivwahl mit der archaischen und menschlichen Qualität des Tons, der Themen wie Identität und Transformation verkörpere – zentrale Aspekte des Eröffnungsstücks. (pd/spo)