KSP Krieg Schlupp Partner wurde nach einem Pitch mit dem Projekt eines neuen Markenauftritts von Traco Power beauftragt. Grundlage für das Redesign seien die Nahaufnahmen der Produkte, die den technisch präzisen, ästhetischen und kraftvollen Auftritt prägen. In Kombination mit der Markenfarbe und dem Claim ergebe sich ein eigenständiger und differenzierter Auftritt, heisst es in einer Mitteilung.

Dank den Stromlösungen für die Industrie von Traco Power würden Steuerungen funktionieren von Elektromagneten bei Teilchenbeschleunigern, Seilbahnen, elektronische Einrichtungen bei Forschungszentren in der Arktis, solarbetriebene Flugzeuge von Schweizer Pionieren, die um die Welt segeln oder auch Energieverteiler in zehn Kilometern Meerestiefe. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Baar betreue Kunden auf der ganzen Welt.

Als erste Massnahme sei die neue Imagebroschüre umgesetzt worden, weitere Anwendungen würden folgen.

Verantwortlich bei Traco Electronic: Florian Haas (Director Marketing); verantwortlich bei KSP Krieg Schlupp Partner: Anita Kummer, Uwe Schlupp (Creative Direction), Florence Schaffter, Melodi Eken (Grafik), Nico Kesper (Text), Harry Zogg, Franziska Saxer (Beratung), Mathias Zuppiger (Fotos), Lorenz Wahl (Bildbearbeitung). (pd/log)