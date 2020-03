Felber, Kristofori Group

Das Zahlen wird einfacher – dank QR-Rechnung

In der Kampagne von Six werden Kurzgeschichten inszeniert, die die Tücken der Digitalisierung thematisieren.

Die Digitalisierung lässt glauben, dass in Zukunft das Leben mit einem Fingertipp automatisch funktioniert. In der Kampagne von Six für die neue QR-Rechnung werden Kurzgeschichten inszeniert, die die Tücken der Digitalisierung mit einem Augenzwinkern thematisieren.