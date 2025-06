PHD Schweiz: Uber startet Kampagne an Verkehrsknotenpunkte

Publiziert am 04.06.2025

Der Fahrdienstvermittler Uber hat eine Out-of-Home-Kampagne an den Flughäfen Genf und Basel sowie an mehreren grossen Schweizer Bahnhöfen gestartet, heisst es in einer Mitteilung. Die Werbestrategie wurde von der Mediaagentur PHD Schweiz in Zusammenarbeit mit Goldbach Neo und der Agentur Dept entwickelt und umgesetzt.

Die Kampagne setzt auf grossflächige Werbeformate an strategischen Standorten, um Reisende während ihrer Mobilitätsentscheidungen zu erreichen. An den beiden Flughäfen sind die Werbemittel in verschiedenen Bereichen wie Check-in, Ankunft, Transit und allgemeinen Flughafenzonen platziert. Dabei kommen Mega-Poster, Branding auf Gepäckbändern und digitale Bildschirme zum Einsatz.

Zusätzlich ist die Kampagne an den verkehrsreichsten Schweizer Bahnhöfen präsent, darunter Zürich HB, Winterthur, Bern, Luzern und Lausanne. Die Werbung richtet sich sowohl an internationale Reisende als auch an lokale Pendler und bewirbt die weltweite Verfügbarkeit des Uber-Dienstes.

Die Werbeaktion läuft seit April 2025 und ist bis Ende September geplant. Am Zürcher Hauptbahnhof wird die Kampagne bis Ende November 2025 verlängert. Ziel ist es, die Bekanntheit der Uber-App in der Schweiz zu steigern. (pd/awe)